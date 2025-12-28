Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день 30 декабря не сократят из-за того, что это не предпраздничная дата.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря — это не праздничный день, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено. Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий непосредственно государственному празднику, а 31 декабря таковым не является», — сказала агентству Санина.

Директор по персоналу отметила, что рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме, без сокращения его продолжительности, но станет финальной трудовой датой года для россиян, работающих по пятидневному графику.