Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря — это не праздничный день, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено. Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий непосредственно государственному празднику, а 31 декабря таковым не является», — сказала агентству Санина.
Директор по персоналу отметила, что рабочий день во вторник пройдет в обычном режиме, без сокращения его продолжительности, но станет финальной трудовой датой года для россиян, работающих по пятидневному графику.