Эксперт объяснила, почему 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

«Несмотря на то, что 31 декабря 2025 года объявлено выходным (за счет переноса с 5 января 2025 года), сокращение рабочего времени 30 декабря не предусмотрено. Согласно статье 95 ТК РФ, предпраздничным считается день, предшествующий непосредственно государственному празднику, а 31 декабря таковым не является», — сказала агентству Санина.