Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали категорию граждан, кому будет положена налоговая льгота в 2026 году

РИАН: с 2026 года резиденты МТОР на Дальнем Востоке получат налоговые льготы.

Источник: Комсомольская правда

С 2026 года резиденты международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке получат налоговые льготы на основании нового федерального закона. Об этом проинформировал глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

«Это долгожданное решение, направленное на реализацию поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума и плана реализации послания президента РФ Федеральному собранию», — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что закон должен сделать режим международных территорий опережающего развития по-настоящему привлекательным для партнеров из дружественных стран.

По словам Харитонова, ключевым отличием режима МТОР стало сохранение сниженной до 7,6% ставки страховых взносов, в отличие от других резидентских статусов, для которых данная льгота более не применяется.

На днях в Госдуме выступили с инициативой освободить самозанятых родителей с детьми до трех лет от налогов.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше