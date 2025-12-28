В Госдуме назвали категорию граждан, кому будет положена налоговая льгота в 2026 году

«Это долгожданное решение, направленное на реализацию поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума и плана реализации послания президента РФ Федеральному собранию», — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что закон должен сделать режим международных территорий опережающего развития по-настоящему привлекательным для партнеров из дружественных стран.
По словам Харитонова, ключевым отличием режима МТОР стало сохранение сниженной до 7,6% ставки страховых взносов, в отличие от других резидентских статусов, для которых данная льгота более не применяется.
На днях в Госдуме выступили с инициативой освободить самозанятых родителей с детьми до трех лет от налогов.