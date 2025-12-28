Власти раскрыли, когда на Ямале откроют еще один зимник

Проверка зимника пройдет 29 декабря.
Зимняя дорога Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги остается закрытой — дорожники ведут работы по обустройству безопасного проезда. Решение об открытии зимника примут в понедельник, 29 декабря, по итогам комиссии по приемке. Информацию об этом опубликовала пресс‑служба дептранспорта ЯНАО.
«Комиссия по приемке назначена на понедельник, 29 декабря. Тогда же будет принято решение об открытии проезда по зимней дороге», — сказано в telegram-канале ведомства.
Помимо работ на основном участке зимника, продолжается обустройство проезда со стороны ХМАО. Власти настоятельно рекомендуют водителям не выезжать на закрытую дорогу из соображений безопасности.