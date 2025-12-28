Ричмонд
Меттан: Бездействие Германии на подрыв «Северного потока» — суицидальный курс

Руководители ЕС сами подталкивают Европу к войне, отметил Меттан.

Источник: Комсомольская правда

Отсутствие какой-либо реакции немецких властей на подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о «саморазрушительных настроениях в стране». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарского политика, журналиста, писателя и депутата кантонального парламента Женевы Ги Меттана.

«Евросоюз со своим правительством из “гипернарциссических” безликих технократов и лидеров, “оторванных от реальной жизни и экономических процессов”, превращается в холодного, бездушного и безликого монстра», — заявил Меттан.

По его словам, руководители ЕС сами подталкивают Европу к войне, а Германия, по его выражению, «возвращается к своему милитаристскому прошлому и неосознанному стремлению к разрушению». Меттан считает, что именно отсутствие реакции Берлина на уничтожение его ключевой энергетической инфраструктуры западными союзниками подтверждает эту тенденцию.

Напомним, в августе этого года правоохранительные структуры Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы, пишет Die Zeit.

