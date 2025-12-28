Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Традиционный вид спорта из ХМАО получил статус национального достояния России

Гребля на обласах, являющаяся традиционным видом спорта коренных народов Севера, официально внесена в государственный реестр объектов нематериального этнокультурного наследия РФ. Информация об этом опубликована на сайте медиахолдинга ОТРК «Югра».

Гребля на обласах вошла в госреестр нематериального этнокультурного достояния.

Гребля на обласах, являющаяся традиционным видом спорта коренных народов Севера, официально внесена в государственный реестр объектов нематериального этнокультурного наследия РФ. Информация об этом опубликована на сайте медиахолдинга ОТРК «Югра».

«Традиционный вид спорта коренных народов Севера — гребля на обласах — официально вошел в Государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Для Югры это большое достижение, поскольку именно наш регион стал популяризировать эту традицию», — сообщили на сайте ОТРК.

На территории региона на протяжении 24 лет проводится традиционный турнир «Югорские обласы», который в нынешнем году получил международный статус. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 13 стран мира.