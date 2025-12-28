Традиционный вид спорта из ХМАО получил статус национального достояния России

Гребля на обласах вошла в госреестр нематериального этнокультурного достояния.
Гребля на обласах, являющаяся традиционным видом спорта коренных народов Севера, официально внесена в государственный реестр объектов нематериального этнокультурного наследия РФ. Информация об этом опубликована на сайте медиахолдинга ОТРК «Югра».
«Традиционный вид спорта коренных народов Севера — гребля на обласах — официально вошел в Государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Для Югры это большое достижение, поскольку именно наш регион стал популяризировать эту традицию», — сообщили на сайте ОТРК.
На территории региона на протяжении 24 лет проводится традиционный турнир «Югорские обласы», который в нынешнем году получил международный статус. В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из 13 стран мира.