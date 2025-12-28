Традиционный вид спорта из ХМАО получил статус национального достояния России

«Традиционный вид спорта коренных народов Севера — гребля на обласах — официально вошел в Государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния России. Для Югры это большое достижение, поскольку именно наш регион стал популяризировать эту традицию», — сообщили на сайте ОТРК.