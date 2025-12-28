Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог назвала ключевые шаги к более полезному рациону

Диетолог Солнцева: сократите в своем рационе ультраобработанные продукты.

Источник: Комсомольская правда

Переход на более здоровое питание часто кажется сложным. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в беседе с KP.RU назвала правила смены рациона для улучшения здоровья.

«Сократите в своем рационе ультраобработанные продукты. Скажите себе: “Я буду есть минимум полуфабрикатов, колбас и сладкой выпечки”. Не стоит ругать себя за случайный срыв — просто возвращайтесь к правильному выбору», — посоветовала медик.

Кроме того, по славам врача, также важно ежедневно есть овощи и фрукты — не менее 500 граммов в день. Это помогает обеспечить организм клетчаткой и антиоксидантами, необходимыми для нормальной работы пищеварения и обмена веществ.

Диетолог порекомендовала постепенно снижать потребление сахара и соли, заменяя их специями и более натуральными продуктами. Не менее важен и режим питания: три основных приема пищи и два легких перекуса в день помогают поддерживать стабильный уровень энергии, а ночной перерыв без еды в 8−10 часов дает организму возможность восстановиться.

Ранее тренер Акулина Бахтурина предупредила, что стремительное похудение перед Новым годом может быть опасным для здоровья и становится серьезным стрессом для организма.