Диетолог назвала ключевые шаги к более полезному рациону

Диетолог порекомендовала постепенно снижать потребление сахара и соли, заменяя их специями и более натуральными продуктами. Не менее важен и режим питания: три основных приема пищи и два легких перекуса в день помогают поддерживать стабильный уровень энергии, а ночной перерыв без еды в 8−10 часов дает организму возможность восстановиться.