Диетолог назвала ключевые шаги к более полезному рациону

Переход на более здоровое питание часто кажется сложным. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в беседе с KP.RU назвала правила смены рациона для улучшения здоровья.
«Сократите в своем рационе ультраобработанные продукты. Скажите себе: “Я буду есть минимум полуфабрикатов, колбас и сладкой выпечки”. Не стоит ругать себя за случайный срыв — просто возвращайтесь к правильному выбору», — посоветовала медик.
Кроме того, по славам врача, также важно ежедневно есть овощи и фрукты — не менее 500 граммов в день. Это помогает обеспечить организм клетчаткой и антиоксидантами, необходимыми для нормальной работы пищеварения и обмена веществ.
Диетолог порекомендовала постепенно снижать потребление сахара и соли, заменяя их специями и более натуральными продуктами. Не менее важен и режим питания: три основных приема пищи и два легких перекуса в день помогают поддерживать стабильный уровень энергии, а ночной перерыв без еды в 8−10 часов дает организму возможность восстановиться.
