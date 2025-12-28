Туск: Гарантии для Украины являются ключевым вопросом мирных переговоров

Гарантии безопасности для Украины — ключевой вопрос в рамках мирных переговоров. Об этом в субботу, 27 декабря, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X.
Политик раскрыл подробности телефонного разговора главы киевского режима Владимира Зеленского с европейскими лидерами.
— Такие гарантии также означают более безопасную Польшу. Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы продолжим обсуждение, — отметил он.
По словам Туска, к беседе также присоединились представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО.
Ранее президент Украины заявил, что в вопросах урегулирования конфликта с Россией сохраняется ряд «красных линий». Политик «в любых условиях» не собирается ничего признавать юридически.
Кроме того, Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Вашингтон, НАТО и Евросоюз предоставят Киеву гарантии безопасности по примеру пятой статьи.
23 декабря глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине впервые за три года возобновили работу государственного реестра избирателей.