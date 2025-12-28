Туск: Гарантии для Украины являются ключевым вопросом мирных переговоров

Узнать больше по теме

Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды

Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.