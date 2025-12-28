Футболист «Астон Виллы» Уоткинс назвал тренера Эмери тактическим гением

Нападающий английского футбольного клуба «Астон Вилла» Олли Уоткинс назвал тактическим гением главного тренера этой команды Унаи Эмери, сообщил телеканал «Би-би-си» со ссылкой на самого игрока.
В матче против «Челси» указанный форвард забил два гола и принёс победу «Астон Вилле». Игра 18-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 2:1.
По словам Уоткинса, Эмери в ходе матча изменил тактику своих подопечных из-за уловок соперника. Он пояснил, что против длинных передач «Астон Виллы» у «Челси» был задействован дополнительный центральный защитник.
«Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию “десятки” — так что у нас появился дополнительный игрок. Он тактический гений», — сказал футболист.
Уоткинс заявил, что очень рад тому, что смог забить два гола, которые позволили обыграть «Челси» и продолжить победную серию. По мнению нападающего, это невероятный результат.
«Астон Вилла» под руководством Эмери смогла одержать 11 побед подряд — в восьми матчах в чемпионате Англии и трёх играх в Лиге Европы. В английском первенстве клуб находится на третьем месте с 39 очками.
