Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каратистка Асель Канай получила автомобиль перед Новым годом

27 декабря в Туркестане бронзовый призер Чемпионата мира по карате Асель Канай получила в подарок автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Эмоциями после получения своего первого автомобиля спортсменка поделилась у себя на странице в Instagram. Асель отметила, что этот момент стал для нее исполнением давней мечты.

Ключи от автомобиля ей вручил глава Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

По словам спортсменки, она выросла в простой семье, а все ее достижения стали возможны благодаря поддержке и вере родителей.

«Именно их молитвы и доверие с детства помогли мне прийти к высоким результатам на международной арене», — подчеркнула каратистка.

Турнир сильнейших с участием Асель прошел в Каире в первых числах декабря. В личном мировом первенстве спортсменка из Туркестанской области выступила в категории кумите до 61 кг. В борьбе за бронзовую медаль она одолела представительницу Украины Александру Шолохову со счетом 3:2.

Завершив сезон на высокой ноте, Асель Канай после непродолжительного отдыха приступит к подготовке к Азиатским играм.

26 декабря первая ракетка Казахстана разочаровала поклонников проигрышем второй ракетке мира Иге Швёнтек на выставочном турнире.