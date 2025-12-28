В Перми построят экстрим-парк для новичков и профи: готовят горки для лыж и сноуборда. Фото

Объект возводят на Камской набережной.
В Перми на набережной Камы в районе амфитеатра начали строить два склона для катания на сноуборде и горных лыжах. Новую зимнюю площадку планируют открыть в начале января, передает пресс-служба городской администрации.
«На площадке появятся два специализированных склона: один — для начинающих, второй — для спортсменов с опытом, ориентированный на джиббинг (трюки на сноуборде — прим. URA.RU). Размеры учебной горки составят 4×19 метров, склон для продвинутого катания — 4,5×25 метров», — указано на сайте мэрии Перми. Объект продолжит функционировать до завершения зимнего сезона.
Программа эксплуатации площадки включает образовательный блок. Под руководством профессиональных инструкторов на набережной организуют серию бесплатных мастер-классов. Тренировки затронут как базовые навыки управления сноубордом, так и сложные элементы для опытных спортсменов. Аналогичные обучающие занятия планируется проводить и на центральных ледовых горках, расположенных на эспланаде.
Работы еще не завершены.