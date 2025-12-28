Певица Долина выступит дважды 31 декабря: все билеты уже почти проданы

Народная артистка России Лариса Долина в канун Нового года дважды выйдет на сцену московского Театра на Таганке — оба показа назначены на 31 декабря. Об этом пишут РИА Новости.
Уточняется, что Долина исполнит роль Марселины в спектакле «Фигаро». Представления начнутся в 14:00 и 18:00 по московскому времени.
Зрительный зал вмещает 489 человек. За три дня до дневного показа оставалось лишь около 10% свободных мест. Стоимость билетов — от 2,5 до 12 тысяч рублей. На вечерний показ все места уже раскуплены.
Постановка «Фигаро» впервые вышла на сцену в 2023 году. Режиссер спектакля — Денис Бокурадзе. В его основе лежит комедия Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Ранее Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую певица продала Полине Лурье. Суд также отменил регистрацию ее дочери и внучки, проживавших по этому адресу. Постановление вступило в силу немедленно.