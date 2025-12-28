Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словении указали на слабость Европы на мировой арене: Россия и США оказались влиятельнее

Глава МИД Словении Файон назвала Европу слабой в многополярном мире.

Источник: Комсомольская правда

По оценке министра иностранных дел Словении Тани Файон, Европа уступает по своему влиянию в многополярном мире таким центрам силы, как Россия, США и Китай. Об этом она рассказала в интервью газете Delo.

«Преобладает отчетливо многополярный мир конкурентных отношений, транзакционных отношений, где геополитика разворачивается по оси Вашингтон-Пекин-Москва», — рассказала она.

Файон также отметила, что в новой стратегии нацбезопасности США нет ничего принципиально нового. При этом она отметила тот факт, что Европе в документе уделено менее десятой части. В связи с этим министр подчеркнула необходимость для ЕС самостоятельно заботиться о своей безопасности, включая экономическую составляющую.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обновленная нацстратегия США не противоречит диалогу с Москвой.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше