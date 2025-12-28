В Словении указали на слабость Европы на мировой арене: Россия и США оказались влиятельнее

Файон также отметила, что в новой стратегии нацбезопасности США нет ничего принципиально нового. При этом она отметила тот факт, что Европе в документе уделено менее десятой части. В связи с этим министр подчеркнула необходимость для ЕС самостоятельно заботиться о своей безопасности, включая экономическую составляющую.