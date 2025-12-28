В Словении указали на слабость Европы на мировой арене: Россия и США оказались влиятельнее

По оценке министра иностранных дел Словении Тани Файон, Европа уступает по своему влиянию в многополярном мире таким центрам силы, как Россия, США и Китай. Об этом она рассказала в интервью газете Delo.
«Преобладает отчетливо многополярный мир конкурентных отношений, транзакционных отношений, где геополитика разворачивается по оси Вашингтон-Пекин-Москва», — рассказала она.
Файон также отметила, что в новой стратегии нацбезопасности США нет ничего принципиально нового. При этом она отметила тот факт, что Европе в документе уделено менее десятой части. В связи с этим министр подчеркнула необходимость для ЕС самостоятельно заботиться о своей безопасности, включая экономическую составляющую.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обновленная нацстратегия США не противоречит диалогу с Москвой.