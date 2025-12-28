«Гормональные качели»: Эндокринолог раскрыла главные опасности алкогольно-салатного марафона

«Не превращайте многодневные каникулы в алкогольно-салатный марафон. Пусть эти продукты будут приятным элементом в вашем отдыхе, но не его основой. Гуляйте, дышите свежим воздухом, общайтесь с близкими, разнообразить меню тоже можно в формате совместного времяпрепровождения с семьёй и друзьями. Длинные выходные — отличный повод наладить сон, который к концу года у многих страдал. И если говорят “как встретишь новый год — так его и проведешь”, то начните его здорово», — заключила собеседница Life.ru.