«Гормональные качели»: Эндокринолог раскрыла главные опасности алкогольно-салатного марафона

Оливье и шампанское во время новогодних праздников и правда могут улучшить настроение благодаря влиянию на гормоны счастья и расслаблению. Умеренность в их употреблении помогает сохранить праздничный настрой и избежать негативных последствий для здоровья. Но очень важно соблюдать режим питания.
Елена Дымура.
Врач-эндокринолог консультативно-диагностического отделения НКЦ № 1 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского.
По словам специалиста, оливье и шампанское воздействуют на организм через сложное сочетание углеводов, белков и жиров. Белки способствуют повышению уровня серотонина, углеводы — резкому росту глюкозы, а майонез может снизить чувствительность к инсулину. Алкоголь стимулирует выброс дофамина, расслабляет и снижает тревожность, но одновременно провоцирует гипогликемию и разрушает серотонин, что приводит к усталости, раздражительности и колебаниям настроения.
Колебания сахара, особенно в сочетании с новогодним недосыпом, или просто как реакция на углеводную нагрузку, воспринимаются организмом как стресс. Выделяется кортизол (гормон стресса), который, в свою очередь, повышает уровень сахара в крови, создавая замкнутый круг и вызывая инсулинорезистентность (способствующую увеличению веса).
Алкоголь также повышает выработку кортизола. Высокий кортизол, особенно вечером, подавляет выработку мелатонина — гормона, который отвечает за сон и восстановление, что приводит к бессоннице и ухудшению качества сна. Нарушения уровня сахара и кортизола сбивают циркадные ритмы. Алкоголь снижает естественную выработку мелатонина.
Врач добавила, что подобные «гормональные качели» усиливаются сочетанием алкоголя с перееданием и нарушением режима сна. Для минимизации негативного эффекта рекомендуется соблюдать интервалы между приёмами пищи, сочетать углеводы с белками и клетчаткой, медленно пить алкоголь и тщательно закусывать. Также важно планировать застолья не позднее чем за 3−4 часа до сна.
«Не превращайте многодневные каникулы в алкогольно-салатный марафон. Пусть эти продукты будут приятным элементом в вашем отдыхе, но не его основой. Гуляйте, дышите свежим воздухом, общайтесь с близкими, разнообразить меню тоже можно в формате совместного времяпрепровождения с семьёй и друзьями. Длинные выходные — отличный повод наладить сон, который к концу года у многих страдал. И если говорят “как встретишь новый год — так его и проведешь”, то начните его здорово», — заключила собеседница Life.ru.
