Российские бойцы застали врасплох большое скопление живой силы ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) застали врасплох живую силу украинской армии — они нанесли превентивный удар по противнику. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Минобороны.

Старший сержант Владислав Болотов вместе со своей группой осуществлял разведку в лесополосе, в ходе которой услышал переговоры вражеских военных. Он решил проследить за ними.

— Группа обнаружила большое скопление живой силы противника и тяжелое орудие. Болотов принял решение оставаться на месте и наблюдать за действиями противника, — добавили в ведомстве.

Солдаты проводили разведку до поздней ночи. Затем они решили отступить, а Болотов, в свою очередь, доложил о произошедшем командованию.

В результате по скоплению ВСУ был нанесен превентивный удар, противника удалось застать врасплох, передает РИА Новости.

До этого удары возмездия российских войск по объектам украинского военно-промышленного комплекса вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса (НАТО).

22 декабря Минобороны сообщило, что российские военнослужащие используют устройство «Веревка» для ликвидации украинских беспилотников в зоне СВО.

