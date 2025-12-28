Ричмонд
Центр для занятий творчеством открылся в Ванино

На его капитальный ремонт было выделено 15 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В поселке Ванино после капитального ремонта открылся Центр внешкольной работы.

Он знаком людям многих поколений жителей поселка. История его началась ещё в 1983 году, и сегодня сюда приводят детей уже те, кто когда-то сам занимался в его стенах. А некоторые выпускники вернулись сюда педагогами, чтобы передавать своё мастерство новым поколениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Обновление центра стало возможным благодаря личной поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина, сообщил глава Ванинского района Алексей Маслов. — По его поручению на ремонт было выделено более 15 миллионов рублей, что и позволило вдохнуть в старые стены новую жизнь.

В Центре по самым разным направлениям занимаются около 1600 ребят. Здесь раскрываются таланты, которые затем с гордостью представляют наш район на конкурсах самого высокого уровня.

— Отдельная гордость — наши педагоги, такие как Владимир Сергеевич Токарев, который входит в десятку лучших технических педагогов России, — отметил глава района.

Он пожелал всему коллективу, воспитанникам и их родителям процветания, вдохновения и новых ярких побед.