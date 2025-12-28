Центр для занятий творчеством открылся в Ванино

Он знаком людям многих поколений жителей поселка. История его началась ещё в 1983 году, и сегодня сюда приводят детей уже те, кто когда-то сам занимался в его стенах. А некоторые выпускники вернулись сюда педагогами, чтобы передавать своё мастерство новым поколениям, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».