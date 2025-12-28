В Комсомольске‑на‑Амуре заработал круглосуточный ледовый каток

Каток запустили в преддверии новогодних каникул. Пространство способно одновременно вместить до 200 катающихся. Режим работы — круглосуточно; ориентировочно площадка будет доступна для посетителей до марта.
За состоянием льда и подходов к катку следит краевое бюджетное учреждение «Набережная на Амуре Комсомольска‑на‑Амуре». Покрытие толщиной более 7 см заливали несколько дней с применением специальной техники, обеспечив ровную и безопасную поверхность.
В торжественном открытии приняли участие юные хоккеисты из спортивной школы олимпийского резерва № 1 — они первыми опробовали лёд.
По словам заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края Константина Третьякова, каток стал частью обновлённой набережной. Новая общественная территория призвана украсить город и стать точкой притяжения для местных жителей и туристов.