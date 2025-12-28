Тёплая сцена, ёлочки и каток: в Омске дали старт «Зимнему Любинскому-2026»

На Музейной улице начал работу ставший уже традиционным для Омска проект «Зимний Любинский». В этом году его тематика связана со статусом Культурной столицы России. Церемония открытия состоялась вчера вечером, 27 декабря.
Направляясь к Музейной, мы заметили в сквере Дзержинского нарядно одетую колонну с флагами.
«Господа!», — немного запыхавшись, прокричал человек в костюме ёлочного шара. — «Приходите к нам на “Зимний Любинский!”.
На шумную толпу мало обращали внимание, а зря. За полчаса до открытия на Музейной уже было людно: омичи осматривали ледовые фигуры и выстраивались в очередь за подарками от Деда Мороза.
Вот этот дедушка, например, щедро раздавал и детям, и взрослым пакеты со сладостями и мандаринами.
Небольшой пятачок у памятника Ленину к пяти часам был целиком забит людьми. Впрочем, судя по одеждам, случайных прохожих здесь поначалу было немного. Это уже потом к толпам физкультурников и ребят из «Движения Первых» стали присоединяться и другие омичи.
Сцена, где с небольшой театральной постановкой выступили в начале церемонии артисты, обратила на себя внимание «тёплой зоной»: за толстым пластиковым экраном играла диджей и пели ребята из хора.
Для торжественного открытия на сцену (другую, на свежем воздухе) пригласили губернатора Омской области Виталия Хоценко. Глава региона не забыл напомнить, что в ночь 31 декабря именно здесь омичи смогут отпраздновать встречу Нового года.
«Ближе к Новому году у нас будет работать “Пешеходный Зимний Любинский” — до 11 января включительно, поэтому всех приглашаю», — сказал Хоценко. — «На Новый год у нас будет две площадки празднования: Омская крепость и здесь, на Любинском. В полночь, как положено, пробьют наши куранты, которые мы летом запустили после длительного простоя. Я вам хочу пожелать в новом году всего самого доброго: новых эмоций, здоровья, быть чаще с близкими и родными, и верить в нашу страну, в нашу Омскую область и наш город».
И вот старт дан. Вместе с Виталием Хоценко изучать пространство отправляется всё руководство региона. Самый зрелищный, на наш взгляд, момент этой прогулки произошёл, когда губернатору предложили «допилить» логотип Культурной столицы.
Но и без него смотреть было на что. Небольшое, но уютное пространство Музейной улицы было украшено фирменными ёлочками от спонсоров «Зимнего Любинского».
Где-то здесь скрывается ёлочка и от нашего нового проекта «Открытка из Омска». Ищите её и подписывайтесь на наши соцсети!
На некоторых ёлочках были развешаны шары с пожеланиями от омичей: одни желали любви, другие — здоровья, а третьи хотели мира.
С другого конца Музейной, через дорогу, начал свою работу каток. Находится он примерно на месте бывшей конечной автобусов на Партизанской. Сегодня он работал в техническом режиме. На льду катались ребята из спортшколы № 35, которая специализируется на фигурном катании.
А на фоне, под аккомпанемент Muse, проходило пирошоу. Опасно, зато если подойти поближе, можно было даже слегка согреться. Сегодня в Омске был уверенный мороз: столбик термометра показывал около −15 градусов.
Работать «Зимний Любинский» будет весь январь. Про праздник, который пройдёт здесь в новогоднюю ночь, мы уже сказали. Добавим, что с 1 по 11 января каждый вечер, начиная с 17:00, здесь будут проходить праздничные программы. Полная программа «Зимнего Любинского» — по этой ссылке.