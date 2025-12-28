Ричмонд
Белый дом объявил о переносе переговоров Трампа и Зеленского

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского перенесли на два часа раньше — она состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского перенесли на два часа раньше — она состоится 28 декабря в 21:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме.

— Обновленное расписание: 1 час по полудни президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины, — цитирует сообщение РИА Новости.

Переговоры пройдут в Палм-Бич, Флорида. Именно там находится гольф-клуб и имение американского президента.

Эксперт по вопросам безопасности Питер Нойман, в свою очередь, выразил мнение, что встреча Дональда Трампа и его коллеги Владимира Зеленского не даст результата.

По словам президента России Владимира Путина, умные западные политики предлагают Украине хорошие условия по завершению конфликта, но Киев не хочет их принимать.

Президент Финляндии Александр Стубб также отметил, что европейские лидеры продолжают работать над мирным соглашением на Украине.

По данным The Washington Post (WP), Владимир Зеленский заявил о готовности вывести войска с из ДНР, если на аналогичный шаг пойдет Москва.

