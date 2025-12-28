Маск высказался о населении Европы: большинство ее жителей оказались другим народом

Американский бизнесмен и глава Tesla Motors Илон Маск заявил, что теория «великого замещения» в отношении населения Европы уже произошла.
«Семьдесят три процента детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — написал он в соцсети X.
Со ссылкой на некоторые данные, Маск заявил, что в Брюсселе, который является столицей Европы, лишь 27% детей — европейцы. Тогда же Маск подчеркнул: «Столица Бельгии больше не бельгийская».
До этого американский предприниматель призвал ликвидировать Европейский союз. Как считает Маск, бюрократическая машина Евросоюза постепенно и планомерно «душит» европейские государства.
