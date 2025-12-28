В парке «Россия — моя история» во Владивостоке заработал сказочный городок

Организаторы отмечают, что в этом году, из соображений безопасности, на площадке нет традиционной ледяной горки, зато осталось множество ярких фотозон для создания памятных снимков. Важно помнить, что прокат коньков не предусмотрен, поэтому их нужно приносить с собой, а фотозоны, как и вся площадка, работают до десяти вечера.