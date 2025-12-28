В парке «Россия — моя история» во Владивостоке заработал сказочный городок

Во Владивостоке на территории мультимедийного парка «Россия — моя история» открылся детский новогодний городок (0+). Его работа началась с праздника, на котором дети водили хороводы вокруг ёлки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в весёлые игры и катались в праздничной карете с пони.
«Мы специально приехали на открытие, и дочка в полном восторге! — поделилась впечатлениями одна из мам, Анна. — Катание на пони стало для неё главным чудом, а у меня теперь куча фотографий на память».
Теперь площадка ждёт гостей ежедневно с 10:00 до 22:00 на протяжении всех новогодних праздников и, скорее всего, до конца зимы. Центром притяжения станет бесплатный каток, который уже залит и готов к работе.
«Отлично, что каток будет всё зимнее время, — прокомментировал местный житель Сергей, пришедший с сыном. — Жаль, конечно, что нет горки, но зато своя ледовую площадку в центре города — это здорово».
Организаторы отмечают, что в этом году, из соображений безопасности, на площадке нет традиционной ледяной горки, зато осталось множество ярких фотозон для создания памятных снимков. Важно помнить, что прокат коньков не предусмотрен, поэтому их нужно приносить с собой, а фотозоны, как и вся площадка, работают до десяти вечера.
Напомним, что открытие городка в парке совпало с пятилетием самого мультимедийного парка «Россия — моя история», который отметил свой день рождения 26 декабря.