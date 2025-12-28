Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машина сбила пешехода по дороге в Иле-Алатауский парк и скрылась

Ночью 28 декабря по дороге в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк обнаружено тело 66-летнего мужчины со следами дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

После телефонного звонка очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. Они подтвердили смерть мужчины со следами ДТП. На месте никаких автомобилей не оказалось.

Прибывшие также дознаватель и криминалист уже на месте определили, что автомобиль двигался в северном направлении. Таким образом машина спускалась с гор вниз, в сторону города Алматы.

Также на месте обнаружены осколки лакокрасочной продукции синего цвета. Они были разбросаны по проезжей части.

Сейчас сотрудники отдела розыска занимаются поисками, установкой и поиском автомобиля синего цвета, который совершил наезд на пешехода и скрылся.

У мужчины при себе не оказалось документов. Но через некоторое время сотрудникам полиции удалось установить его личность.

Теперь во всех обстоятельствах этого ДТП будут разбираться дознаватели по городу Алматы и криминалисты.

Днями ранее на пешеходном переходе в Алматы сбили 17-летнюю девушку.