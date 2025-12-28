Ричмонд
Работникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы от украинской стороны

Работники Запорожской атомной электростанции на регулярной основе сталкиваются с угрозами от украинской стороны. Об этом в воскресенье, 28 декабря, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.

— На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся, — отметил он.

По его словам, с каждым днем сотрудники реагируют на подобные запугивания все более спокойно, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном совместное управление ЗАЭС без участия представителей Украины. США заинтересованы в организации майнинга.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что армия страны смогла полностью обеспечить безопасность ЗАЭС.

Западные СМИ ранее отметили, что США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг объекта в рамках урегулирования российско-украинского военного конфликта.

