Работникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы от украинской стороны

Работники Запорожской атомной электростанции на регулярной основе сталкиваются с угрозами от украинской стороны. Об этом в воскресенье, 28 декабря, рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
— На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыпятся, — отметил он.
По его словам, с каждым днем сотрудники реагируют на подобные запугивания все более спокойно, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном совместное управление ЗАЭС без участия представителей Украины. США заинтересованы в организации майнинга.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, в свою очередь, сообщил, что армия страны смогла полностью обеспечить безопасность ЗАЭС.
Западные СМИ ранее отметили, что США рассматривают вариант создания нейтральной территории вокруг объекта в рамках урегулирования российско-украинского военного конфликта.