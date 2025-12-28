В Новосибирской области для специалистов УК сделали экзамены дистанционно

Разработкой и внедрением цифрового решения занимались министерство цифрового развития и связи региона совместно с Государственной жилищной инспекцией.
Как пояснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, до появления сервиса кандидатам на получение лицензии необходимо было неоднократно приезжать в областной центр. Теперь оформление заявления и проверка знаний жилищного законодательства доступны в электронном формате на сайте жилинспекции. Число личных посещений сокращено с трёх до одного — визит потребуется только для получения аттестата. При этом сроки лицензирования уменьшились более чем вдвое: с трёх месяцев до 40 дней.
Экзамен в удалённом режиме проводится с применением технологии прокторинга. Система позволяет в реальном времени отслеживать процесс сдачи, подтверждать личность участника и фиксировать действия на экране, что исключает возможность нарушений и обеспечивает контроль за соблюдением регламента.
Руководитель Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Александр Полищук подчеркнул, что внедрение сервиса упростило процедуру аттестации для специалистов, работающих в отдалённых районах региона. По его словам, новый формат снижает временные и транспортные издержки, сохраняя при этом объективность и прозрачность экзамена.
Пилотный этап проекта уже завершён: несколько участников успешно прошли тестирование в онлайн-формате и получили квалификационные документы. С начала 2026 года сервис будет использоваться на постоянной основе, при этом традиционная очная форма сдачи экзамена останется доступной.