В Новосибирской области для специалистов УК сделали экзамены дистанционно

Как пояснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, до появления сервиса кандидатам на получение лицензии необходимо было неоднократно приезжать в областной центр. Теперь оформление заявления и проверка знаний жилищного законодательства доступны в электронном формате на сайте жилинспекции. Число личных посещений сокращено с трёх до одного — визит потребуется только для получения аттестата. При этом сроки лицензирования уменьшились более чем вдвое: с трёх месяцев до 40 дней.