Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии дали прогноз по мирному плану Зеленского: «Все будет отвергнуто»

Welt: Трамп дал понять Зеленскому, что не одобрит его мирный план по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп навряд ли одобрит мирный план киевского главаря Владимира Зеленского по Украине. Подобное мнение озвучил корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер из Киева.

«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — сказал он.

Журналист указал, что сама инициатива неконструктивна и представляет собой чистое «медианаступление», нацеленное на две задачи. Например, отвлечь всех от провалов на передовой и одновременно имиджем «миротворца».

Как подчеркивал военкор Александр Коц, план киевского главаря по Украине мертворожденный.

Напомним, что 28 декабря во Флориде должна пройти встреча президента США Дональда Трампа с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Однако несколько часов назад Белый дом сообщил о переносе встречи на пару часов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше