Президент США Дональд Трамп навряд ли одобрит мирный план киевского главаря Владимира Зеленского по Украине. Подобное мнение озвучил корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер из Киева.
«Все это, по-видимому, будет отвергнуто американским президентом», — сказал он.
Журналист указал, что сама инициатива неконструктивна и представляет собой чистое «медианаступление», нацеленное на две задачи. Например, отвлечь всех от провалов на передовой и одновременно имиджем «миротворца».
Как подчеркивал военкор Александр Коц, план киевского главаря по Украине мертворожденный.
Напомним, что 28 декабря во Флориде должна пройти встреча президента США Дональда Трампа с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Однако несколько часов назад Белый дом сообщил о переносе встречи на пару часов.