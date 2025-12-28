СМИ: Мужчину, ранившего ножом трех женщин в Париже, отправили на лечение

Мужчину, который напал с ножом на трех женщин в метро Парижа, отправили на психиатрическое лечение. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Le Parisien, ссылаясь на источник в полиции.
Инцидент произошел на третьей линии столичной подземки. Уроженец Мали нанес удары трем пассажирам, одна из которых была беременна. Медики оперативно оказали им всю необходимую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов смогли найти преступника благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали в парижском пригороде Сарсель (департамент Валь-д’Уаз).
До этого злоумышленник привлекался к ответственности за мелкие кражи и порчу имущества. Ему было вынесено предписание о необходимости покинуть Францию, передает издание.
26 декабря житель Воронежской области также напал с ножом на мужчину около жилого дома на улице Мичурина в Королеве. Пострадавшего госпитализировали.
Подобная ситуация уже происходила около дома на 5-й Парковой улице в столице. Там мужчина ударил ножом своего знакомого. Ранение оказалось смертельным. Подозреваемого отправили в СИЗО.