В России с 1 января начнут действовать новые дорожные знаки

В России начнёт действовать обновлённый ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и изменяет параметры парковочных мест. Документ был утверждён Росстандартом в конце 2024 года.
Обновления направлены на повышение безопасности на дорогах и облегчение восприятия информации для водителей и пешеходов.
Основные изменения:
— Появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который позволит в два раза сократить количество знаков в местах с «лежачими полицейскими»;
— Стоп линию теперь можно будет выполнять не только в горизонтальном, но и в вертикальном виде;
— На знаке «Время действия» появится возможность указывать месяцы, в которые действует ограничение;
— Знак «Глухие» установят перед пешеходными переходами рядом с учреждениями, которые посещают глухие и слабослышащие люди;
— Новый знак «Влажное, заснеженное покрытие» с изображением облака, дождя и снежинки будет использоваться в определённые периоды совместно со знаком ограничения скорости;
— На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать конкретный способ постановки автомобиля.
Как отмечается, все изменения вступят в силу 1 января 2025 года.
Ранее KP.RU сообщал, что в России с 18 июля также ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения, которые были внесены в КоАП. Теперь водителей ожидают увеличенные штрафы за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. В случае первого нарушения россиянам могут выписать штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей.