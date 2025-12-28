Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени ожидается идеальный день для зимних прогулок

В Тюмени, 28 декабря, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до −10 градусов, а в ночное время в отдельных районах температура может опуститься до −19 градусов.

Днем в Тюмени возможен небольшой снег.

В Тюмени, 28 декабря, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до −10 градусов, а в ночное время в отдельных районах температура может опуститься до −19 градусов.

«В субботу, 28 декабря, в Тюмени переменная облачность. Днем −10, −15. Ночью −14, −19», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, возможен небольшой снег.

На протяжении суток в регионе сохранится южный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 73%.