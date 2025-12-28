В Тюмени ожидается идеальный день для зимних прогулок

Днем в Тюмени возможен небольшой снег.
В Тюмени, 28 декабря, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до −10 градусов, а в ночное время в отдельных районах температура может опуститься до −19 градусов.
«В субботу, 28 декабря, в Тюмени переменная облачность. Днем −10, −15. Ночью −14, −19», — отмечается в сообщении Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. По оценкам метеорологов, возможен небольшой снег.
На протяжении суток в регионе сохранится южный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 73%.