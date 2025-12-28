ЖКХ подорожает: насколько вырастут тарифы в 2026 году

Этот рост будет реализован в три этапа, причем два из них уже начнутся с первого января, сообщает ИА DEITA.RU.
В этот день по всей стране тарифы на коммунальные услуги возрастут сразу на 1,7%. Такое повышение связано с изменением налоговой ставки на добавленную стоимость — с 20% до 22%. Несмотря на то, что увеличение НДС произошло на 2%, стоимость коммунальных услуг выросла только на 1,7%, что свидетельствует о некоторой корректировке и минимизации роста тарифов.
Помимо этого, региональные власти приняли решение об изменениях в размерах взносов на капитальный ремонт. С января в нескольких субъектах РФ размер этих взносов увеличится в диапазоне от 4% до 20%, что стало следствием региональных решений по своевременному финансированию капитальных ремонтов жилых домов и инфраструктуры.
Кроме двух этапов повышения, запланирована основная индексация тарифов, которая должна пройти 1 октября 2026 года. Однако при этом её размеры будут значительно отличаться в зависимости от региона, учитывая особенности региональной экономики и уровня жизни.
В некоторых субъектах могут быть приняты дополнительные решения о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг — электричества, воды, тепла или газа — после согласования с федеральными властями, что делает финальную картину будущих тарифов достаточно изменчивой и подверженной региональным особенностям.
Окончательные показатели повышения тарифов на ЖКУ на 2026 год еще не полностью определены и могут корректироваться в соответствии с региональной ситуацией и согласованием различных аспектов, пишет «Российская газета».