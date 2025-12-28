ЖКХ подорожает: насколько вырастут тарифы в 2026 году

В этот день по всей стране тарифы на коммунальные услуги возрастут сразу на 1,7%. Такое повышение связано с изменением налоговой ставки на добавленную стоимость — с 20% до 22%. Несмотря на то, что увеличение НДС произошло на 2%, стоимость коммунальных услуг выросла только на 1,7%, что свидетельствует о некоторой корректировке и минимизации роста тарифов.