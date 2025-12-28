В РФ с 1 февраля введут новые правила предоставления семейной ипотеки

С февраля 2026 года в России вводится новое правило: на одну семью — один льготный кредит. Для его получения супруги будут автоматически считаться созаемщиками. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Депутат пояснила, что изменения вводят два ключевых условия: лимит в один льготный кредит на семью и обязательное созаемщичество супругов. В то же время она отметила, что при нехватке семейного дохода для одобрения заявки разрешается привлечение третьих лиц.
По ее словам, мера направлена на борьбу со злоупотреблениями и повышение справедливости. Правила изменили из-за нецелевого использования кредитов, что противоречило замыслу программы.
Стенякина пояснила, что цель нововведений — обеспечить поддержку именно нуждающимся в жилье семьям.
До этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что условия по семейной ипотеке не способствуют повышению рождаемости.