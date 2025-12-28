Названа средняя цена детского шоколадного подарка в России на Новый год

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Шоколадный новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить порядка 450 рублей, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«Шоколадный набор на Новый год весом 550 граммов включает в себя по 150 граммов натуральных шоколадных конфет и зефира, по 100 граммов шоколада и конфет в глазури, а также 50 граммов карамели. По состоянию на ноябрь 2025 года среднероссийская цена такого подарка достигла 454 рублей», — сказал он.
Тренин отметил, что стоимость подарка за последний год увеличилась на 14,7%. В основном из-за скачка в 2024 году и в первой половине 2025 года биржевых котировок на какао-бобы, которые являются основным сырьем для шоколада.
«Важно учитывать, что производственный цикл от закупки сырья до появления готового шоколада на полке занимает около полугода. По этой причине недавнее удешевление какао-бобов пока не успело отразиться на розничных ценах для конечного потребителя», — отметил эксперт.
При этом карамель продемонстрировала минимальный рост цен, который за год составил 5,8%. Такая относительная стабильность объясняется устойчивой ситуацией на рынке сахара — ключевого ингредиента для карамели.
Тренин подчеркнул, что в этот период сахар даже подешевел благодаря рекордным объемам производства, которые превышают внутреннее потребление. Это сдержало рост стоимости конечного продукта.