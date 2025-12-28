Богачев: в 2026 году могут произойти рекордные вспышки на Солнце

Учёный пояснил, что текущий солнечный цикл отличается unusually большой амплитудой — примерно в полтора раза выше предыдущего. Однако при этом на Солнце до сих пор не зафиксировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. По словам Богачёва, наиболее сильная вспышка этого цикла пока остаётся событием уровня X9, зарегистрированным 3 октября 2024 года. Такая ситуация, по его мнению, выглядит загадочно.