Богачев: в 2026 году могут произойти рекордные вспышки на Солнце

Вероятность появления сильных, в том числе рекордных, солнечных вспышек в ближайшее время остаётся высокой, несмотря на то что Солнце уже преодолело пик своей активности. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
«Возможность сильных и даже рекордных вспышек сохраняется, несмотря на общий тренд на спад активности», — рассказал специалист.
Учёный пояснил, что текущий солнечный цикл отличается unusually большой амплитудой — примерно в полтора раза выше предыдущего. Однако при этом на Солнце до сих пор не зафиксировали ни одной вспышки уровня X10 и выше. По словам Богачёва, наиболее сильная вспышка этого цикла пока остаётся событием уровня X9, зарегистрированным 3 октября 2024 года. Такая ситуация, по его мнению, выглядит загадочно.
Он также напомнил, что в двух предыдущих солнечных циклах XXI века — 23 м и 24 м — самые мощные вспышки происходили спустя два три года после достижения максимума цикла.ге.
Напомним, ранним утром 27 декабря на восточном краю солнечного диска зафиксировали мощную вспышку класса M5.1.