В России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки

Среди новшеств — знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который, по мнению разработчиков, позволит сократить количество знаков около «лежачих полицейских». Также появляется знак «Глухие», устанавливаемый перед пешеходными переходами у социальных объектов, и знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» для временного ограничения скорости в непогоду.
Знак «Время действия» теперь может указывать период действия по месяцам, например «сентябрь — апрель». Кроме того, на табличке «Парковка (парковочное место)» появится возможность указать способ постановки автомобиля, что сократит количество дополнительных табличек. Ширина одного парковочного места при параллельной парковке будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метров для более эффективного использования дорожного пространства.
