В России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. Обновления призваны повысить безопасность на дорогах и сделать передачу информации для водителей и пешеходов более понятной. Информация об изменениях опубликована на сайте Росстандарта.