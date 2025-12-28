Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России с 1 января 2026 года появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. Обновления призваны повысить безопасность на дорогах и сделать передачу информации для водителей и пешеходов более понятной. Информация об изменениях опубликована на сайте Росстандарта.

Источник: Life.ru

Среди новшеств — знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который, по мнению разработчиков, позволит сократить количество знаков около «лежачих полицейских». Также появляется знак «Глухие», устанавливаемый перед пешеходными переходами у социальных объектов, и знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» для временного ограничения скорости в непогоду.

Знак «Время действия» теперь может указывать период действия по месяцам, например «сентябрь — апрель». Кроме того, на табличке «Парковка (парковочное место)» появится возможность указать способ постановки автомобиля, что сократит количество дополнительных табличек. Ширина одного парковочного места при параллельной парковке будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метров для более эффективного использования дорожного пространства.

Ранее Life.ru писал, что с 2026 года в России вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий, что напрямую повлияет на право работников на льготы и досрочную пенсию. Юрист заявил, что официальное название должности в документах теперь будет иметь ключевое значение.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.