Россиянка выиграла десятки миллионов в лотерее

Россиянка забыла про лотерейные билеты, а они принесли ей десятки миллионов.
Жительница Дальнего Востока Татьяна (фамилия не указана) выиграла суперприз в размере более 31,5 миллиона рублей в государственной лотерее. Об этом рассказали в пресс-службе государственных лотерей «Национальная Лотерея», которая организована Минфином РФ.
«Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее “Супер 8” в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни — 31 583 076 рублей», — отметили представители «Национальной Лотереи» в беседе с РИА Новости. По информации компании, победительница приобрела 20 билетов и первоначально забыла о них. Проверив билеты позже, она обнаружила, что пять из них оказались выигрышными, а один принёс суперприз.
Как рассказала сама Татьяна, она не использовала специальных стратегий при выборе чисел. Свой выигрыш она планирует направить на покупку квартиры с видом на море, а также часть средств отдаст на благотворительные цели.
Лотерея «Супер 8» является частью линейки всероссийских государственных лотерей, которые проводятся под контролем Министерства финансов РФ. Оператором лотерей выступает бренд «Национальная Лотерея». Данные лотереи позиционируются как социально значимые, часть средств от которых направляется на финансирование государственных программ в области спорта, культуры и социальной поддержки.