Россиянка выиграла десятки миллионов в лотерее

«Жительница Дальнего Востока Татьяна выиграла суперприз в лотерее “Супер 8” в тираже № 8571 и стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни — 31 583 076 рублей», — отметили представители «Национальной Лотереи» в беседе с РИА Новости. По информации компании, победительница приобрела 20 билетов и первоначально забыла о них. Проверив билеты позже, она обнаружила, что пять из них оказались выигрышными, а один принёс суперприз.