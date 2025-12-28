Авиарейс S7 из Магадана в Новосибирск задержали на сутки

Самолёт, который должен был прибыть в столицу Сибири 27 декабря, теперь приземлится только 28 декабря в 21:45, согласно информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Новое расчётное время прибытия в Новосибирск — 21:45 вечера 28 декабря.