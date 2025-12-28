Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейс S7 из Магадана в Новосибирск задержали на сутки

Самолёт S7, планировавший прибыть 27 декабря, прилетит только вечером 28 декабря.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске задержан более чем на сутки рейс авиакомпании S7, следующий по маршруту Магадан-Новосибирск.

Самолёт, который должен был прибыть в столицу Сибири 27 декабря, теперь приземлится только 28 декабря в 21:45, согласно информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта Толмачёво. Новое расчётное время прибытия в Новосибирск — 21:45 вечера 28 декабря.

Помимо этого, в воскресенье, 28 декабря, с опозданием в Новосибирск ожидаются ещё шесть рейсов из Бангкока, Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, Пекина и Петропавловска-Камчатского, причины задержек не уточняются.