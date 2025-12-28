МВД предупредило о новых уловках мошенников с заменой купюр

Аферисты начали применять двухэтапные схемы обмана граждан, в рамках которых они пытаются обвинить жертв в якобы государственной измене и пособничестве противнику, после чего вынуждают людей передать им денежные средства под предлогом замены старых купюр на новые, свидетельствуют материалы Министерства внутренних дел России.
Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур. Они стараются убедить человека в том, что тот подозревается в госизмене или пособничестве врагам в связи с якобы перечислением денег украинской стороне.
Преступники такими действиями пытаются вызвать у жертвы шоковое состояние. Пользуясь этим, они велят пострадавшим передать деньги, чтобы обменять их якобы на новые купюры. Для этого, как правило, приезжает курьер, который забирает наличные средства.
После мошенники связываются с жертвой и сообщают, что получили деньги, которые обещают заменить в скором времени. Злоумышленники действуют так, чтобы у человека не было сомнений.
Напомним, ранее управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщило, что в преддверии праздников активизируются мошеннические схемы, использующие «новогодние» приманки. Так, в частности, людям могут попасться поддельные страницы маркетплейсов с большими скидками, комплекты товаров по выгодным ценам, часто требующие предоплаты, фейковые лотереи и рекламные акции с таймером обратного отсчета.