Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31,5 млн рублей

«Жительница Дальнего Востока Татьяна стала обладательницей самого крупного выигрыша в своей жизни — 31 583 076 рублей», — пишет агентство.
Женщина приобрела 20 билетов, после чего на время забыла о покупке и вернулась к проверке результатов позже. Пять билетов оказались выигрышными, один из них принёс суперприз.
Победительница сообщила, что давно рассчитывала получить суперприз. При выборе комбинаций она не использовала расчёты и полагалась на случай. По её словам, датой удачи для неё стало 19 декабря. Часть средств женщина планирует направить на покупку квартиры с видом на море. Остальные деньги она намерена передать на благотворительные цели.
Ранее житель Пермского края выиграл в лотерею более 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Мужчина приобрёл билет по просьбе матери и отметил комбинацию случайным образом. Суперприз превысил 31,5 млн рублей и стал крупнейшим выигрышем в его жизни. Победитель пояснил, что участие в лотереях стало семейной традицией, начавшейся ещё с его деда. Полученные средства семья планирует направить на покупку жилья в Краснодарском крае.
