Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31,5 млн рублей

Ранее житель Пермского края выиграл в лотерею более 31 млн рублей, не угадав ни одного числа. Мужчина приобрёл билет по просьбе матери и отметил комбинацию случайным образом. Суперприз превысил 31,5 млн рублей и стал крупнейшим выигрышем в его жизни. Победитель пояснил, что участие в лотереях стало семейной традицией, начавшейся ещё с его деда. Полученные средства семья планирует направить на покупку жилья в Краснодарском крае.