Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Для Скорпионов воскресенье пройдет под знаком внутренней собранности и скрытого напряжения. В отношениях может возникнуть желание выяснить правду, но прямое давление лишь усугубит ситуацию. К тому же совсем не обязательно, что эту правду от вас скрывают. Лучше наблюдать и делать выводы без резких шагов. День подходит для продолжения дел, которые давно требовали внимания, но не требовали срочности. Спокойная рутина поможет снизить накал эмоций. Общение может быть ограниченным, и это пойдет на пользу.