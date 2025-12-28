Врач Чернышова призвала отказаться от новогодних елок из-за супергриппа

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru призвала отказаться от новогодних елок и концертов, пока идет активное распространение гонконгского гриппа.
Специалист отметила, что гонконгский грипп гораздо опаснее обычного — симптомы очень быстро появляются и стремительно нарастают, а подхватить заболевание можно повторно в течение одного сезона.
Напомним, ранее жительница Челябинска рассказала, что потеряла слух на одно ухо после того, как переболела гонконгским гриппом. Она таже отметила, что во время болезни у нее были высокая температура (под 40 градусов), боль в глазах, шла кровь из носа и постоянно бросало в пот.
«Основной мерой профилактики является вакцинация, но своевременно проведенная. Сейчас рекомендую воздержаться от походов в людные места, если это возможно. В том числе повременить с новогодними елками, концертами, ресторанами. Лучше на время вспышки гриппа остаться дома или погулять на улице. Если же выйти в места скопления людей необходимо, нужно обязательно использовать маску, не забывать мыть руки, не касаться руками глаз, носа, рта. Это основной путь развития инфекции», — пояснила врач.
Чернышова также посоветовала поддерживать свой иммунитет — высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, есть побольше овощей, фруктов и зелени.
Специалист подчеркнула, что если заболевания избежать не удалось и появились первые симптомы гриппа, нужно немедленно обратиться к врачу.
Ранее врач Чернышова назвала тяжелые симптомы нового супергриппа.