Врач Чернышова призвала отказаться от новогодних елок из-за супергриппа

«Основной мерой профилактики является вакцинация, но своевременно проведенная. Сейчас рекомендую воздержаться от походов в людные места, если это возможно. В том числе повременить с новогодними елками, концертами, ресторанами. Лучше на время вспышки гриппа остаться дома или погулять на улице. Если же выйти в места скопления людей необходимо, нужно обязательно использовать маску, не забывать мыть руки, не касаться руками глаз, носа, рта. Это основной путь развития инфекции», — пояснила врач.