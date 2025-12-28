Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают угрозы расправой со стороны Украины. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«Угрозы постоянно поступают в том или ином виде тем или иным сотрудникам. На них оказывают моральное давление. Угрожают поквитаться, когда, по мнению вооруженных сил Украины, они придут сюда в город и станция перейдет под их контроль. Всем, кто работает сейчас на объекте, эти угрозы сыплются», — сказал Черничук.
Он также добавил, что со временем сотрудники научились реагировать на происходящее спокойнее, хотя психологическое давление, по его словам, остаётся постоянным.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это крупнейшая в Европе атомная станция по числу блоков и установленной мощности: шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция была передана в собственность России.
В июле этого года сотрудники Запорожской АЭС заявили, что атаки ВСУ по прилегающим территориям станции создают угрозу ядерной безопасности. Тогда киевский режим атаковал пожарную часть станции, а также город Энергодар.