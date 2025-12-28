В Новосибирске определили главные площадки для новогодних прогулок и отдыха

На календаре уже 28 декабря. Праздник уже близко, поэтому мы подробно рассказываем, какие основные площадки оформили для новогодних прогулок в Новосибирске.
Главным пешеходным пространством стала улица Ленина — с 1 декабря до конца января здесь работает праздничная иллюминация, световая арка, «небесный» потолок из огней, арт-объекты и торговые домики. Движение автомобилей планируют вернуть 1 февраля.
Праздничное оформление получили Театральный и Первомайский скверы. В Театральном сквере зажгли главную городскую елку, установленную здесь впервые ещё в 1954 году. Аллеи украсили световыми арками и гирляндами. В Первомайском сквере появились светодиодный фонтан, тоннели из огней, фотозоны и световые фигуры.
Елки и иллюминация появились и в районах города. Больше всего праздничных деревьев установили в Центральном округе. В Советском районе работают три основные ёлки, в Первомайском — две крупные. Зимние городки и горки действуют по усиленным требованиям безопасности. Самые высокие горки открыты в Ледовом городке на Михайловской набережной, а в Павловском сквере работает районный снежный городок.
Новым местом притяжения стал Бугаков-парк, открывшийся в конце этого года. Здесь установили елку, залили каток с прокатом коньков и оборудовали праздничную площадку.