В Новосибирске определили главные площадки для новогодних прогулок и отдыха

Елки и иллюминация появились и в районах города. Больше всего праздничных деревьев установили в Центральном округе. В Советском районе работают три основные ёлки, в Первомайском — две крупные. Зимние городки и горки действуют по усиленным требованиям безопасности. Самые высокие горки открыты в Ледовом городке на Михайловской набережной, а в Павловском сквере работает районный снежный городок.