Юрист Хаминский: Долина может затянуть выезд до конца новогодних каникул

Лариса Долина может встретить Новый год в спорной квартире в Хамовниках. Как отметил в беседе с aif.ru юрист Александр Хаминский, даже если владелица недвижимости Полина Лурье обратится к приставам, то артистку не успеют принудительно выселить до праздников.
«Суд вынес постановление 25 декабря, сам документ Лурье могла получить в этот же день или на следующий. Получив определение, Долина в добровольном порядке должна исполнить решение суда. Если не исполняет, то Лурье идет в суд, пишет заявление на выдачу исполнительного лица, получает его и относит в службу судебных приставов, там его регистрируют, и приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства. Технически, с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит 2−3 дня. Потом исполнительный лист распределяется конкретному приставу. Затем его должны передать Долиной. По срокам уже наступит Новый год. И несмотря на то, что дается пять календарных дней, скорее всего, в случае отказа Долиной добровольно выехать, до окончания новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что Долина, скорее всего, сама выедет из квартиры после новогодних праздников.
«Долина 26 числа могла сказать: “Ребята, я пошла собирать вещи. Соберу, уеду, адвокат вам позвонит. Подъедете, подпишете акт передачи квартиры”.И спокойно будет собирать вещи, отметит Новый год, и, допустим, к 10 января выедет из квартиры», -поделился предположением Хаминский.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что ее доверительница передала просьбу долиной выехать из квартиры до 30 декабря.
Напомним, точку в истории спорной квартиры поставил Верховный суд 16 декабря, отменив постановления нижестоящих инстанций и вернув недвижимость Лурье. Лариса Долина в 2024 году заявила, что под влиянием мошенников продала элитную недвижимость и переда полученные средства неизвестным преступникам. Артистка обратилась в полицию и в суд, чтобы аннулировать сделку по продаже квартиры Полине Лурье, которая заплатила за нее 112 миллионов рублей.