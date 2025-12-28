Ричмонд
Свердловчан предупредили о возвращении 30-градусных морозов

В начале следующей недели в Свердловской области ожидается понижение температуры до −29 градусов. На это указывает прогноз Уральского Гидрометцентра.

На погоду в регионе влияет циклон из Сандинавии.

«В ночь на вторник, 30 декабря, будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 2−7 м/с. Температура: −19…-24 градуса, на крайнем севере — до −29, днем — от −14 до −19», — указано на сайте центра.

Ранее в регионе фиксировали более сильные морозы: 25 декабря температура местами опускалась до −42 градусов. На конец недели был спрогнозирован пик кратковременного потепления.