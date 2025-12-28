Свердловчан предупредили о возвращении 30-градусных морозов

«В ночь на вторник, 30 декабря, будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, местами туман. Ветер западный 2−7 м/с. Температура: −19…-24 градуса, на крайнем севере — до −29, днем — от −14 до −19», — указано на сайте центра.