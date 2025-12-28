Ричмонд
В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей

Депутаты ЛДПР предложили смягчить требования к УДО для матерей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают разрешить условно-досрочное освобождение (УДО) женщинам, отбывшим четверть срока наказания за преступление небольшой тяжести, в случае беременности или наличия ребенка в возрасте до 14 лет.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 28 декабря. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также матерям с детьми до четырех лет.

«Законопроектом предлагается изложить часть 3.1 статьи 79 Уголовного кодекса РФ в новой редакции, предусматривающей возможность применения условно-досрочного освобождения после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания к беременной женщине или женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, при осуждении за преступление небольшой тяжести», — сказано в пояснительной записке.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР всегда бьется за семьи с детьми и за интересы детей и их мам.

«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты. Даже самые любящие родственники и лучшие роддома не заменят ребенку его мать, а ее отсутствие в его жизни может привести к проблемам в развитии ребенка, его навыкам общения», — отметил он.

Парламентарий указал, что в настоящее время российским законодательством предусмотрена возможность применения УДО только к беременным женщинам, а также к матерям с детьми до четырех лет.

«Разве пятилетнему, десятилетнему или 13-летнему ребенку не нужна мама? Наоборот! Да и сама женщина, находясь рядом с ребенком, имеет намного больше стимулов постараться восстановить свою нормальную жизнь, в которой больше нет места криминалу. Так надо дать такую возможность русским женщинам. Даже если они немного оступились», — заключил лидер партии.

