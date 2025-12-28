В ГД предложили смягчить требования к УДО для матерей

«Ошибиться может кто угодно. Но каждый человек, если он не опасен для окружающих, заслуживает второго шанса. Тем более, женщины-матери. УДО женщинам, осужденным за преступления небольшой тяжести, необходимо прежде всего для защиты интересов детей, которые не должны расти без своих матерей. Дети ни в чем не виноваты. Даже самые любящие родственники и лучшие роддома не заменят ребенку его мать, а ее отсутствие в его жизни может привести к проблемам в развитии ребенка, его навыкам общения», — отметил он.