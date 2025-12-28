Диетолог Селезнева сказала, сколько можно съесть икры в день без вреда

«Несмотря на полезные свойства икры, нужно проявлять разумность при ее употреблении. В день можно съедать не больше чайной ложки. Во-первых, потому, что это очень калорийный продукт, как раз за счет богатого содержания жиров. Во-вторых, сочетание большого количества жиров и соли может привести к задержке воды в организме. Это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления», — пояснила диетолог.