Диетолог Селезнева сказала, сколько можно съесть икры в день без вреда

Диетолог Татьяна Селезнева отметила, что полезные свойства есть и в черной, и в красной икре. Но в последней — больше белка. Специалист рассказала, почему нельзя есть икры много.

Источник: Аргументы и факты

В день можно съедать не больше чайной ложки красной икры, иначе это обернется проблемами со здоровьем, сообщила в беседе с aif.ru диетолог Татьяна Селезнева.

Специалист отметила, что и красная, и черная икра обладают рядом полезных свойств. Так, в красной, как правило, больше белка, а в черной — полезных жиров.

«Несмотря на полезные свойства икры, нужно проявлять разумность при ее употреблении. В день можно съедать не больше чайной ложки. Во-первых, потому, что это очень калорийный продукт, как раз за счет богатого содержания жиров. Во-вторых, сочетание большого количества жиров и соли может привести к задержке воды в организме. Это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления», — пояснила диетолог.

Селезнева также порекомендовала не есть икру вечером и ночью, поскольку так повышается риск проснуться утром с отеками.

