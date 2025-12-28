Во Внуково задержался рейс с детьми-участниками Кремлёвской ёлки

Рейс с участниками Кремлёвской ёлки, следовавший в Якутск, был задержан в аэропорту Внуково из-за временных ограничений. На борту находились 32 ребёнка и шестеро сопровождающих взрослых. В воздушной гавани подчёркивают, что обеспечили всех задержанных пассажиров всем необходимым. Об инциденте рассказали в Telegram-канале аэропорта.