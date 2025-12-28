Во Внуково задержался рейс с детьми-участниками Кремлёвской ёлки

Для юных путешественников организовали горячее питание, питьевую воду и предоставили надувные матрасы для отдыха. Также дети могли воспользоваться игровыми зонами, которые оставались в их доступе.
Напомним, 27 декабря в аэропортах Внуково и Шереметьево задержали более 270 рейсов на прилёт и вылет в связи с введёнными ограничениями, к 00:00 мск обе воздушные гавани восстановили обычный режим работы. В 3:00 мск план «Ковёр» отменили в воздушных гаванях Пензы и Саратова.
