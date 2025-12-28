Украинские военные в Константиновке Донецкой области применяют любимую тактику Адольфа Гитлера, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, ранее дроны уничтожили два пункта дислокации украинских военных в частном секторе Константиновки. Информации о потерях ВСУ в результате ударов по расположению украинских военных пока нет.
Дандыкин, комментируя этот инцидент, отметил, что украинские военные используют тактику Гитлера.
«Константиновка до конца зимы, думаю, будет освобождена. Сейчас главный вопрос — что ВСУ готовы там потерять. Вероятно, скоро они начнут оттягивать войска к Краматорску и Славянску. Здесь ВСУ используют тактику Гитлера, строя города-крепости, крепости-фестунги. Таким же образом они действовали в Артемовске», — отметил военный эксперт.
По словам Дандыкина, российские военные чаще используют другую тактику — охватывают противника, окружают в котел и дальше методично ликвидируют.
«Тактика ВСУ, к сожалению, сильно уничтожает города. Даже если они отходят, они стараются уничтожить населенный пункт. Это тактика выжженной земли. Поэтому после конфликта у России будет много работы по восстановлению уничтоженных земель», — добавил специалист.
Ранее Дандыкин рассказал, что сейчас происходит в Константиновке.