Крепость как у Гитлера: ВСУ в Константиновке повторяют немецкий опыт

«Константиновка до конца зимы, думаю, будет освобождена. Сейчас главный вопрос — что ВСУ готовы там потерять. Вероятно, скоро они начнут оттягивать войска к Краматорску и Славянску. Здесь ВСУ используют тактику Гитлера, строя города-крепости, крепости-фестунги. Таким же образом они действовали в Артемовске», — отметил военный эксперт.