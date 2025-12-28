Ученый Богачев: рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году

По его словам, текущий солнечный цикл отличается очень высокой амплитудой, примерно в полтора раза превышающей показатели предыдущего цикла. При этом за всё время наблюдений в рамках нынешнего цикла на Солнце так и не была зафиксирована ни одна вспышка класса X10 и выше. Самым мощным событием до сих пор остаётся вспышка уровня X9, произошедшая 3 октября 2024 года, что учёный считает необычной и во многом загадочной особенностью.