Ученый Богачев: рекордные вспышки на Солнце возможны в 2026 году

Вероятность возникновения мощных и даже рекордных вспышек на Солнце в ближайшее время остаётся высокой, несмотря на то что звезда уже прошла пик своей активности. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, отметив, что общий спад активности не исключает экстремальных проявлений.
По его словам, текущий солнечный цикл отличается очень высокой амплитудой, примерно в полтора раза превышающей показатели предыдущего цикла. При этом за всё время наблюдений в рамках нынешнего цикла на Солнце так и не была зафиксирована ни одна вспышка класса X10 и выше. Самым мощным событием до сих пор остаётся вспышка уровня X9, произошедшая 3 октября 2024 года, что учёный считает необычной и во многом загадочной особенностью.
На этом фоне Богачев обратил внимание на закономерность, уже отмечавшуюся в двух предыдущих солнечных циклах XXI века. В циклах 23 и 24 наиболее сильные вспышки происходили спустя два-три года после прохождения максимума активности, что позволяет предположить сохранение повышенных рисков и в текущий период.
Накануне на Солнце произошла самая мощная вспышка с 8 декабря. На восточном краю Солнца была зарегистрирована крупная вспышка уровня M5.1, мощность которой составляет около 50% от предела высшего класса X.