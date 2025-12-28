Ричмонд
В ГД предложили назначать страховую пенсию с возникновения права на нее

Чернышов предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил назначать страховую пенсию со дня возникновения права на нее при условии подтверждения всех необходимых условий.

Обращение с соответствующим предложением в адрес зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

Чернышов отметил, что в настоящее время в соответствии с законодательством страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. «Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)», — сказано в обращении.

При этом, по словам депутата, порядок обращения за пенсией по заявлению гражданина должен быть сохранен.

«Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы», — уточняется в обращении.

