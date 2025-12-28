Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расплата за предательство: кто и как уничтожил главаря РДК Капустина

Подполковник Иванников раскрыл детали спецоперации по ликвидации террориста Дениса Капустина и рассказал, как Киев будет использовать мертвого главаря РДК.

Источник: Аргументы и факты

Главарь террористического «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Денис Капустин** был ликвидирован в Запорожской области. Его уничтожение стало закономерным итогом многомесячной работы российских спецслужб. Уникальные детали проведения этой спецоперации, а также прогнозы на дальнейшее развитие событий в комментарии для aif.ru раскрыл советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Охота удалась.

По предварительным данным, смерть настигла Дениса Капустина** от удара FPV-дрона. За этим точным ударом стоит масштабная работа.

«Капустин** являлся особо опасным преступником, за которым наблюдала не только российская военная контрразведка, но и также все правоохранительные органы России. Как только было установлено его местонахождение, было принято решение о его уничтожении ввиду особой его опасности как террориста», — отметил военный эксперт Олег Иванников.

За каждым членом запрещенной в РФ террористической организации ведется тотальный контроль. Сигнал разведки, мгновенное принятие решения и ювелирное исполнение — такова стандартная схема работы с предателями Родины, избравшими путь террора.

Преступник и террорист: за что Капустин получил пожизненный срок.

Напомним, что так называемый РДК* объединяет предателей России, которые воюют за ВСУ. В РФ они признаны террористами и экстремистами и приговорены к максимальным или пожизненным срокам. В сводках СВО регулярно появляются сообщения об уничтожении очередного предателя.

Денис Капустин** был не просто рядовым боевиком, а организатором и идеологом. В России его заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область. Его признали виновным по целому ряду тяжких статей: госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК).

Пиар на костях: что Киев сделает с телом главаря РДК.

По мнению подполковника Иванникова, физическое устранение террориста — не конец истории. Киевский режим, известный своими циничными пропагандистскими методами, попытается извлечь выгоду даже из этого.

«Тело Капустина** киевский режим попробует использовать для пиара. Не исключено, что его останки перевезут в Киев и попробуют устроить торжественные похороны как “героя”. Киевский режим хорошо разбирается в вопросах медиапропаганды, поэтому не исключено, что останки Капустина** выставят на всеобщее обозрение и нацисты будут прощаться с ним, как с “национальным героем”. Такое представление вполне может устроить киевский режим», — сказал Иванников.

Эксперт категоричен — у предателя нет места на русской земле.

«Ни о какой выдаче тела России речи не идёт, так как РФ не примет останки Капустина**. Это не только малоинтересно для российских патологоанатомов, но и также с идеологической точки зрения будет являться вредным, так как Капустин** предатель, изменник Родины. Останкам таких людей нет места на русской земле. У Капустина** руки по локоть были в крови русских людей, которых он предал, мучил и уничтожал в Брянской области», — объяснил он.

Судьба последователей: каждого ждет возмездие.

Главный вывод, который делает подполковник Иванников, служит прямым предупреждением всем, кто еще идет по стопам Капустина. Ликвидация главаря — лишь первый, хотя и ключевой, шаг.

«Все террористы и помощники Капустина** будут уничтожены, так как их особо опасная деятельность задокументирована российскими правоохранительными органами», — подчеркнул военный эксперт.

Судьба ликвидированного главаря РДК Дениса Капустина** наглядно показала неотвратимость возмездия. Каждый, кто пошел против своей страны с оружием в руках, уже находится на прицеле. Его местонахождение будет установлено, а решение по нему принято. История Капустина**, завершившаяся ударом дрона в Запорожской области, — это главный пример для всех предателей.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

**Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.