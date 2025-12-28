Расплата за предательство: кто и как уничтожил главаря РДК Капустина

«Ни о какой выдаче тела России речи не идёт, так как РФ не примет останки Капустина**. Это не только малоинтересно для российских патологоанатомов, но и также с идеологической точки зрения будет являться вредным, так как Капустин** предатель, изменник Родины. Останкам таких людей нет места на русской земле. У Капустина** руки по локоть были в крови русских людей, которых он предал, мучил и уничтожал в Брянской области», — объяснил он.