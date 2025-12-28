Пять рейсов на прилет задерживаются в аэропорту Челябинска, один — отменен

Пять рейсов на прилет задерживаются в международном аэропорту Челябинска, один — отменен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.
Утром 28 декабря опаздывают рейсы ДР 6569, ДР 6567, ДР 413 — все из Москвы, 5Н 527 — из Санкт-Петербурга, ZF 2552 — из Камрани, отменен рейс СУ 1420 из Москвы.
На вылет задерживаются рейсы ДР 6570, ДР 6568 и ДР 414 — все в российскую столицу, ДР 550 и 5Н 528 — в Санкт-Петербург, отменен рейс СУ 1421 в Москву.